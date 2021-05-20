В Якутии работник попался со спрятанным в ноутбуке краденым золотом

Полиция задержала работника золотодобывающего завода с краденным золотом на 1,5 млн рублей. Он пытался вывезти добытое золото, спрятав его в ноутбуке, – сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Саха (Якутия).

«28-летний уроженец Бурятии, работающий на предприятии проходчиком, похитил драгоценный металл массой около 350 грамм. Стоимость природного золота составляет порядка 1,5 млн рублей», – рассказали в ведомстве.

Руду нашли в полости для жесткого диска, которую подозреваемый переделал в тайник. Золото отправили на экспертизу, а задержанного пока отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. В отношении него возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере (ч. 3 ст. 158 УК РФ), по которому подозреваемому может грозить тюремный срок до шести лет.

Напомним, в феврале в гараже жителя Чукотки нашли 5,994 кг золота и 0,585 кг серебра. Его подозревают в незаконной скупке драгоценных металлов. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 191 УК РФ «Совершение сделки, связанной с самовольно добытыми драгоценными металлами».

Якутск, Наталья Рязанова

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