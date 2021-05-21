Под Тулой пьяный подросток сбил насмерть женщину

В Тульской области 17-летний юноша устроил смертельную аварию. В результате погибла 63-летняя женщина.

ДТП произошло утром в пятницу в Куркинском районе, сообщает региональное управление СКР. По данным следствия, 17-летний водитель в момент аварии был пьяным. Вместе с ним в автомобиле находились еще два человека, один из которых также был несовершеннолетним.

ВАЗ-2105 выехал на стречку и столкнулся с другим легковым автомобилем. От удара машину выбросило на обочину, где в этот момент была женщина. От полученных травм она скончалась на месте.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения). Подозреваемый пытался скрыться, но его задержали через час после аварии.

Тула, Зоя Осколкова

Тула. Другие новости 21.05.21

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