Автобус с туристами перевернулся под Великим Новгородом, есть пострадавшие

Автобус с туристами из Москвы попал в ДТП в ночь на субботу, 22 мая, на федеральной трассе М-10 в Новгородской области. Обошлось без жертв, пострадали три человека.

По данным регионального управления ГИБДД, автобус направлялся на экскурсию в Великий Новгород, передает ТАСС. Около 02:00 автобус съехал в кювет и опрокинулся. В результате аварии пострадали три женщины. Их доставили в Новгородскую областную клиническую больницу с различными травмами. Остальных туристов привезли в Великий Новгород.

Правоохранители устанавливают причину аварию. По предварительным данным, водитель заснул за рулем.

Великий Новгород, Наталья Петрова

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