В Италии рухнула кабина фуникулера. Погибли 9 человек

В результате аварии на канатной дороге в итальянском регионе Пьемонт, по последним данным, погибли 8 человек, передает агентство Ansa. В то же время газета La Repubblica сообщает о 9 жертвах. Кабина фуникулера рухнула в 300 метрах от вершины горы, где находится станция прибытия. Всего в вагончике находились 11 человек. Ранее сообщалось о четырех погибших.

Авария произошла в воскресенье на канатной дороге, соединяющий городок Стреза на берегу озера Маджоре с горой Моттароне. ЧП могло быть вызвано обрывом троса, удерживающего кабину, в самой высокой части маршрута на высоте 1 491 метр. Вагон рухнул в лесистой и труднодоступной местности.

В аварии выжили двое детей 5 и 9 лет. Они получили серьезные травмы и были доставлены в одну из больниц Турина.

На месте ЧП работают пожарные и горноспасательные команды. В поисково-спасательной операции задействован вертолет.

Представитель горноспасательной службы Alpine Rescue Вальтер Милан сообщил, что упавшая кабина практически полностью разрушена.

Во время локдауна канатная линия не работала. Она была открыта 24 апреля после снятия коронавирусных ограничений. Поездка на фуникулере длится 20 минут.

Канатная дорога Стреза – Моттароне была закрыта на ремонт в 2014 году, вновь открылась в 2016 году. В июле 2001 года на фуникулере произошла авария, спасатели эвакуировали около 40 туристов, заблокированных на высоте.

Обновлено. Спасатели подтвердили гибель 9 человек при падении вагона фаникулера, информирует Ansa.

Рим, Наталья Петрова

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