Число погибших при крушении кабинки на канатной дороге в Италии достигло 14

Число жертв падения кабинки на канатной дороге на севере Италии достигло 14 человек. По информации национальной альпийской службы спасения, скончался один из двоих пострадавших детей, доставленных в больницу в Турине.

В результате аварии на фуникулере тяжелые травмы получили дети 5 и 9 лет. Медики не смогли спасти девятилетнего ребенка, уточняет газета Corriere della sera. Пятилетний пациент остается в критическом состоянии. У ребенка диагностированы черепно-мозговая травмы, переломы ног и другие телесные повреждения. Он находится в сознании.

Авария произошла накануне на канатной дороге, которая соединяет населенный пункт Стреза на берегу озера Маджоре и гору Моттароне высотой почти 1,5 тыс. метров. Кабинка рухнула за 300 метров до вершины горы, предположительно, из-за обрыва троса.

Рим, Наталья Петрова

Рим. Другие новости 24.05.21

Google впервые подала в суд на российские власти. / Челябинка погибла, упав в открытый коллектор. / Основателя Nexta Протасевича задержали в Минске после экстренной посадки самолета, на котором он летел. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»