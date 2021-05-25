В Китае семь рабочих умерли от отравления газом на пищевой фабрике

Семь человек погибли на китайской фабрике по переработке пищевых продуктов. Еще один отравившийся токсичным газом находится в больнице.

Около 15:00 по местному времени (10:00 мск) экстренные службы города Ибинь в китайской провинции Сычуань получили сообщение о том, что рабочим на пищевой фабрике стало плохо.

«Авария произошла около 15 часов дня, когда на заводе по переработке побегов бамбука проводилось техническое обслуживание оборудования», – сообщает агентство Синьхуа.

Прибывшие медики нашли восемь человек, только один из которых был в сознании. Семь пострадавших впали в кому, а позже скончались несмотря на усилия врачей спасти им жизнь. По данным агентства, состояние восьмого пострадавшего стабильное. Он остается под наблюдением врачей.

Власти начали расследование причин инцидента.

Как сообщал «Новый День», 11 рабочих «Водоканал» погибли от отравления токсичным газом во время ремонтных работ в колодце очистных сооружений в поселке Дмитриадовка под Таганрогом. По предварительным данным, произошел выброс метана. Еще 8 человек пострадали: один доставлен в больницу в тяжелом состоянии, пятерых отправили в реанимацию.

Пекин, Наталья Рязанова

Пекин. Другие новости 25.05.21

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