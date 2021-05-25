ФСБ предотвратила теракт в Норильске в День Победы

Сотрудники ФСБ задержали россиянина, который готовил теракт на 9 мая в Норильске. По данным ведомства, подозреваемый уговаривал знакомых вместе с ним взорвать самодельное устройство во время праздничных мероприятий.

Подозреваемого задержали в Ставропольском крае 22 апреля. Тайник он соорудил в подвале одного из домов Норильска. Там силовики нашли взрывчатые вещества и начинку для самодельной бомбы.

Из переписки задержанного стало ясно, что он был сторонником террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) и планировал действовать не один.

«В используемых средствах связи обнаружены инструкции по изготовлению взрывного устройства и переписка, свидетельствующая о попытках склонить ряд лиц к совершению взрыва в парадной колонне военнослужащих во время празднования Дня Победы», – сообщили в пресс-службе ФСБ.

Следователи возбудили уголовное дело о склонении к совершению теракта (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) и пособничестве в его совершении (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ). Личность задержанного не раскрывается.

Как сообщал «Новый День», Следственный комитет раскрыл подготовку к теракту в городе Канске Красноярского края. Трое подростков самостоятельно научились делать взрывчатку и самодельные бомбы. За обучение террористической деятельности, хранение и изготовление взрывчатки их отправили под суд по ч.3 статьи 205, ч. 2 ст. 223.1, ч. 2 ст. 222.1 УК РФ.

Ставрополь, Наталья Рязанова

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