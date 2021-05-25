Суд приговорил экс-сотрудников МВД к большим срокам за рассылку писем со ртутью

Окружной военный суд приговорил бывших сотрудников ГУМВД по Краснодарскому краю к 14 и 17 годам строгого режима. Обвинение доказало, что Максим Котоманов и Дмитрий Красильников рассылали по иностранным посольствам письма с веществом, содержащим ртуть.

«Суд приговорил Котоманова к 17 годам колонии строгого режима, Красильникова – к 14 годам строго режима», – передает ТАСС из суда.

Экс-сотрудники МВД признаны виновными в покушении на лиц под международной защитой, незаконном обороте сильнодействующих веществ и организации террористического сообщества, а также покушениях на контрабанду ядовитых веществ и на теракт.

Обвинение доказало, что в конце 2017 – начале 2018 года пенсионеры МВД отправили около 200 писем в адрес дипломатических миссий и глав Евросоюза и НАТО. Большую часть конвертов перехватили на почте во время сортировки. Письма с веществом, содержащим ртуть, все же получили около 20 иностранных посольств, в том числе дипмиссии США, Франции, Канады, Италии, Нидерландов, Польши.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 25.05.21

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