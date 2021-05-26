Власти Италии задержали трех человек по делу об упавшем фуникулере

Правоохранители Италии задержали трех подозреваемых по делу о гибели 14 человек при падении кабины фуникулера на горе Моттароне. Одним из фигурантов стал глава компании, которая использовала канатную дорогу.

Прокурор разрешил задержать Луиджи Нерини, владельца компании Ferrovie Mottarone, и двух его сотрудников. С ними уже провели первый допрос, который длился 12 часов, сообщил телеканал RaiNews24.

По версии следствия, компания Ferrovie Mottarone провела ремонт фуникулера, но устранила не все неисправности. Чтобы недочеты не вскрылись при резкой остановке кабин, сотрудники отключили систему экстренного торможения. По мнению прокурора, эта система могла бы спасти ситуацию при разрыве троса, но была заблокирована, поэтому люди погибли.

Следователи все еще проверяют всех, кто мог с «юридической или экономической» точки зрения предотвратить аварию, но бездействовал.

Напомним, 14 человек, в их числе ребенок, погибли при падении кабины фуникулера с канатной дороги, соединявшей городок Стреза и гору Моттароне высотой почти 1,5 тыс. метров. Следствие установило, что из-за обрыва троса кабинка с людьми рухнула за 300 метров до вершины горы.

Рим, Наталья Рязанова

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