В Якутии СКР расследует гибель двух маленьких детей при пожаре

Следователи возбудили уголовное дело о пожаре в частном доме в пригороде Якутска после смерти двух малолетних детей. Следствие ведется по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам, сообщили в управлении Следственного комитета РФ по Республике Саха (Якутия).

Пожар начался вечером 25 мая в селе Хатассы, когда дети остались одни дома. «В ходе тушения пожара из дома были эвакуированы двое детей: двухлетний мальчик и годовалая девочка», – рассказали в ведомстве.

Мальчик умер на месте несмотря на проведенную реанимацию. Позже, уже в больнице, умерла и девочка.

По предварительным данным, причиной пожара стало неправильное использование газовой плиты. Расследование продолжается.

В начале мая три человека погибли во время пожара в Пыть-Яхе. Среди погибших двое малолетних детей, которые жили с матерью, лишенной родительских прав. Следственный комитет по ХМАО возбудил уголовное дело по статье «халатность» из-за бездействия органов опеки.

Якутск, Наталья Рязанова

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