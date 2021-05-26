В Курске девочка умерла от удара электрическим током

В Курсе расследуют гибель девятилетней девочки. Ребенка ударило током. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, девочка и ее старший брат находились во дворе дома. Малышка коснулась рукой металлического ограждения и получила удар электрическим током.

Пострадавшую госпитализировали, но врачи не смогли спасти девочке жизнь, она скончалась в палате реанимации.

СКР проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Курск, Зоя Осколкова

Курск. Другие новости 26.05.21

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