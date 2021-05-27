Япония может задержать «Амур» и его капитана в связи с гибелью трех моряков

Власти Японии могут задержать капитана российского траулера «Амур» для выяснения обстоятельств гибели трех японских моряков. Расследование ведет японская сторона, поскольку «Амур» и японское рыболовецкое судно столкнулись в зоне ее ответственности.

В береговой охране Японии пока не решили, будут ли задерживать траулер «Амур» и экипаж в связи с инцидентом. Служащие уточнили, что судно может остаться в порту, пока они не выяснят причину столкновения судов.

«Срок будет зависеть от содержания расследования, и мы не можем сейчас сказать, сколько оно будет длиться. В связи с этим также могут быть допрошены капитан и экипаж судна», – цитирует представителя ведомства ТАСС.

Накануне российский траулер в сопровождении береговой охраны прибыл с порт Момбэцу на острове Хоккайдо. Японские власти уже начали разбирательство, и российская сторона сообщила, что тоже начала устанавливать обстоятельства инцидента, сообщил телеканал NHK.

Консульство РФ в Саппоро подтвердило, что окажет российским морякам всю необходимую помощь

«Находимся в постоянном контакте с японской стороной, уточняем все обстоятельства происшествия. Посольство и генконсульство России в Саппоро окажут все необходимое содействие россиянам, находившимся на борту судна «Амур», – говорится в их сообщении в соцсети.

Консул Роман Колесник добавил, что пока статус капитана «Амура» не изменился и он добровольно работает со следователями.

Напомним, накануне «Амур» столкнулся с японским рыболовецким судном, которое в результате перевернулось. Все пятеро моряков оказались в воде, но их достали из воды экипаж российского траулера. По пути в порт Момбэцу трое японцев скончались, предположительно от переохлаждения. По предварительным данным, причиной столкновения мог стать сильный туман.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 26.05.21

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