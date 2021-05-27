В Индии шесть человек погибли от удара циклона «Яас»

Как минимум шесть человек погибли в результате мощного циклона «Яас», накрывшего восточные штаты Индии. В жертвам привели падения деревьев и разрушение домов, сообщает агентство ANI со ссылкой на экстренные службы.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в штате Одиша, еще один – в Западной Бенгалии. Телеканал India TV сообщает о шести жертвах стихии.

Власти продолжают эвакуировать населения из зоны основного удара циклона. По данным Times of India, уже вывезены 596 человек. В Одишу циклон принес сильные ливни и огромные волны с моря. Около 130 деревень затоплено, 300 домов разрушены ударами ветра.

Экстренные службы сообщили, что пик циклона прошел, теперь он будет слабеть. Власти распорядились обеспечить пострадавших и эвакуированных жителей питьевой водой и едой, восстановить электроснабжение и дороги в прибрежных районах.

Ранее как минимум 47 человек погибли в результате прохождения циклона Тауктаэ с ураганным ветром и ливнями. 17 человек объявлены погибшими в штате Саураштра, еще пятеро умерли в штате Бхавнагар, 13 – в штате Гуджарат. Власти штата Махараштра сообщили о 12 погибших в городе Мумбаи.

Ранее как минимум 47 человек погибли в результате прохождения циклона «Тауктаэ» с ураганным ветром и ливнями. 17 человек объявлены погибшими в штате Саураштра, еще пятеро умерли в штате Бхавнагар, 13 – в штате Гуджарат. Власти штата Махараштра сообщили о 12 погибших в городе Мумбаи.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

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