В Барнауле задержанную за истязания девочку-подростка взяли под стражу

Суд арестовал до суда подозреваемую по делу о надругательстве над школьницей. Следователи возбудили еще одно уголовное дело – о халатности региональных властей и органов системы образования, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Алтайскому краю.

Суд удовлетворил просьбу следователей оставить подозреваемую девочку-подростка под стражей. Вместе с тем, следователи предупредили об уголовной ответственности всех, кто будет распространять видеозапись того, как группа подростков истязала ребенка.

«По каждому такому факту будет решаться вопрос о привлечении к уголовной ответственности по ст. ст. 137 и 242 УК РФ – нарушение неприкосновенности частной жизни и публичная демонстрация или рекламирование порнографических материалов», – сообщили в ведомстве.

Следователи пришли к выводу, что в произошедшем есть недоработка органов опеки, педагогов – тех, кто должен заботиться о защите детства.

«Вопиющее по своей жестокости преступление стало результатом ненадлежащей работы со стороны ответственных лиц системы органов профилактики и образования города Барнаула и регионального Правительства. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами края и города», – говорится в сообщении.

Как сообщал «Новый День», накануне следователи задержали одну из подозреваемых по уголовному делу. Следствие предполагает, что 23 мая три несовершеннолетние девочки избили и изнасиловали младшеклассницу. Они напали на ребенка в заброшенном доме и записали издевательства на камеру мобильного телефона, а позже опубликовали в соцсети.

Барнаул, Наталья Рязанова

Барнаул. Другие новости 27.05.21

В Ставропольском крае задержали террористов. / Глава СКР Бастрыкин обвинил родителей казанских школьников в трагедии в гимназии №175. / Житель Воронежа заплатит штраф за фото Гитлера на сайте «Бессмертный полк». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»