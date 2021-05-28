В реку Лена разлилось дизтопливо при загрузке танкера

Полиция начала проверку из-за розлива дизтоплива в реку Лена в городе Усть-Куте Иркутской области. Специалисты пока не установили, сколько топлива успело попасть в воду.

Инцидент произошел 27 мая во время заправки танкера. Была ли это оплошность персонала или сбой оборудования, пока неизвестно.

«При загрузке танкера дизельным топливом произошел разлив нефтепродуктов в незначительном количестве. Проводится предварительная проверка», – сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте

Следователи выясняют объем разлившегося топлива, причину и обстоятельства разлива.

Как сообщал «Новый День», природоохранная прокуратура в Туапсе проводит проверку разлива нефти в Черном море. Для удаления нефтепродуктов использовали 1300 кг абсорбента. Установлено, что нефтепродукты вытекли из глубоководного выпускного канализационного коллектора.

Иркутск, Наталья Рязанова

Иркутск. Другие новости 28.05.21

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