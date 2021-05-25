Нефть разлилась в море в Туапсе, прокуратура проводит проверку (ВИДЕО)

Природоохранная прокуратура начала проверку в связи с разливом нефти в Черном море в Туапсе.

Черное маслянистое пятно с едким запахом обнаружили местные жители в районе дикого пляжа, рядом с портом. Видео с нефтяной пленкой на поверхности воды появилось в местных пабликах в соцсетях. Ролик был снят вечером 24 мая. «Плохо, [что] не передает запах видеокамера. Это город Туапсе, Краснодарский край. Сегодня у нас 24 мая 2021 года, время – 19 часов 11 минут. Чтобы вы понимали, так везде по этому берегу», – говорит автор видео.

В прокуратуре Краснодарского края во вторник подтвердили разлив нефтепродуктов. Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по данному факту, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Специалисты уже побывали на месте происшествия и отобрали пробы воды, сообщил источник в экстренных службах края. Площадь загрязнения пока не определена.

По данным регионального оперативного штаба, масляное пятно находится на удалении около 800 метров от берега – в этом районе залегает глубоководный канализационный коллектор.

В Туапсе в связи с ЧП введен режим повышенной готовности. Проводятся работы по ликвидации последствий выброса нефтепродуктов. Специалисты обнаружили несколько масляных пятен, их обрабатывают абсорбентом. На пострадавшем от разлива нефти пляже также проводятся работы по очистке береговой линии. Всего в работах задействовано 75 человек и 22 единицы техники.

Краснодар, Наталья Петрова

Краснодар. Другие новости 25.05.21

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