Водолазы обнаружили место утечки нефти из канализации в Туапсе

В Туапсе водолазы обнаружили, что нефтепродукты вытекли из глубоководного выпускного канализационного коллектора. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

На месте продолжаются работы по устранению утечки нефтесодержащей жидкости. «Для ликвидации нефтепродуктов привлечены шесть спецсудов, уже израсходованы 1300 кг абсорбента, нефтемусоросборщики собрали 400 литров поглощающих материалов», – сообщили в городской администрации.

Было решено, что из-за погоды применение боновых ограждений не целесообразно. В ходе водолазных работ обнаружены два места слабого вытекания нефтепродуктов в районе залегания глубоководного коллектора в 790 метрах от берега.

Специалисты Росприроднадзора взяли пробы воды и грунта. Предельно допустимые концентрации в воздухе не превышены. Кроме того, работы по очистке продолжаются и на берегу.

О загрязнении первыми рассказали местные жители в соцсетях. Черное маслянистое пятно с едким запахом они обнаружили в районе дикого пляжа, рядом с портом. Природоохранная прокуратура начала проверку.

Краснодар, Зоя Осколкова

Краснодар. Другие новости 25.05.21

В США разбился военный самолет, пилот погиб. / Нефть разлилась в море в Туапсе, прокуратура проводит проверку (ВИДЕО). / ФСБ предотвратила теракт в Норильске в День Победы. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»