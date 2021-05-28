Полиция Сочи задержала аниматоров-хулиганов в костюмах коней

В Сочи аниматоры в ростовых костюмах коней и осла арестованы на пять суток за хулиганство. Предприниматели нецензурно бранили тех, кто отказывался от их услуг, сообщили в УВД по городу Сочи.

Сотрудники полиции проверили жалобу на трех аниматоров, которые настойчиво предлагали прохожим сфотографироваться с ними за деньги. Тех, кто отказался от их услуг аниматоры нецензурно обзывали, нередко при детях.

«Молодых людей доставили в отдел полиции. Составлены административные материалы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Решением суда троим задержанным назначено наказание в виде административного ареста до пяти суток», – цитирует ведомство РИА «Новости».

Как сообщал «Новый День», в Новом Уренгое аниматор стал фигурантом уголовного дела из-за мальчика, получившего тяжкий вред здоровью. Аниматор в игровой зоне торгового центра качал детей на импровизированных качелях из каната. Он не уследил за маленьким мальчиком, который упал и сильно ударился спиной.

Сочи, Наталья Рязанова

Сочи. Другие новости 28.05.21

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