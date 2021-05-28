Пятеро таджиков получили крупные сроки за подготовку теракта в Москве

Суд приговорили пятерых выходцев из Таджикистана к большим срокам строгого режима за подготовку теракта в Москве. Каждый был признан виновным как организатор и участник террористического сообщества, а также в незаконном обороте оружия и боеприпасов, пишет «Интерфакс».

Второй западный окружной военный суд приговорил Раджабова Нурулло к 17 годам колонии строгого режима, Арабова Лутфолло – к 15 годам, Мирзоева Миромахмуда – к 12 годам, Хочаева Нихмона – к 11 годам, Шокирова Шодмона – к 9 годам.

Подозреваемые были арестованы 25 октября 2018 года. Обвинение доказало, что они планировали резонансные теракты в Москве с использованием оружия и самодельных бомб. По данным следствия, ячейка получала деньги частично из-за границы, частично добывала сама преступным путем.

Адвокат одного из осужденных заявил, что все пятеро отказались признавать вину. Один из получивших приговор назвал дело сфабрикованным.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 28.05.21

Экс-полицейские, подкинувшие наркотики Ивану Голунову, получили от 5 до 12 лет колонии. / 100 силовиков провели операцию против школьников-экстремистов. / Суд в Минске отказался отменить арест россиянке Софии Сапеге. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»