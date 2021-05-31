На Сахалине СКР проверит падение малыша в ведро с дезраствором в детсаду

Сахалинские следователи начали проверку из-за падения полуторогодовалого ребенка в ведро с дезинфицирующим средством. Происшествие случилось в детском саду поселка Ноглики, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

«По факту попадания полуторагодовалой воспитанницы одного из дошкольных учреждений п.г.т. Ноглики в 20-литровое ведро, в котором находился дезинфицирующий раствор для обработки инвентаря, организовано проведение доследственной проверки», – пояснили в ведомстве.

По предварительным данным, девочка перегнулась через край ведра и не удержала равновесие. Она опрокинулась в раствор, и в этот момент ее поймала работница детского сада. Ребенка на месте осмотрели врачи и решили бортом санитарной авиации отправить в больницу в Южно-Сахалинск, где проведут полную проверку ее состояния.

«Ребенок доставлен в медицинское учреждение для обследования, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, находится под наблюдением врачей», – добавили с СКР.

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Южно-Сахалинск, Наталья Рязанова

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