Несколько россиян и украинцев попали под уголовку за фото нацистов в «Бессмертном полку»

Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма в отношении жителей нескольких регионов России и граждан Украины. Поводом стали попытки добавить фотографии Адольфа Гитлера, Йозефа Геббельса и изменника Родины Андрея Власова в «Бессмертный полк».

«В числе фигурантов уголовных дел житель Оренбургской области Андрей Акимов, Сергей Сахаров из Томской области, а также жители Украины Дмитрий Алексеенко и Михаил Пух. Проводится процессуальная проверка в отношении жителя Свердловской области Алексея Пономарева», – пояснили в ведомстве.

У подозреваемых уже провели обыски и изъяли компьютеры и средства связи. Следователи установили, что в мае 2021 года они подали заявки для участия в онлайн-шествии «Бессмертного полка России». Но вместо фотографий ветеранов приложили портреты Гитлера, Геббельса, изменника Родины Власова и других лиц, не имевших отношения к «победе советского народа над гитлеровской Германией».

Напомним, 27 мая суд оштрафовал жителя Воронежа за заявку для «Бессмертного полка» с фото Гитлера. Приговор вынесен по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ – реабилитация нацизма. Максимальный размер штрафа по этой статье – 3 млн рублей.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 31.05.21

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