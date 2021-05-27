Житель Воронежа заплатит штраф за фото Гитлера на сайте «Бессмертный полк»

Суд назначил штраф жителю Воронежа за публикацию фотографии Адольфа Гитлера на сайте Бессмертного полка. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ – реабилитация нацизма.

Следственный комитет РФ привлек в расследованию в качестве свидетелей и экспертов ученых, историков и архивистов. По делу провели и компьютерную экспертизу.

«Хорошильцев не позднее 4 мая 2020 года разместил в открытом доступе фотографию Адольфа Гитлера для ее дальнейшей трансляции на сайте «Бессмертный полк онлайн» в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла», – рассказали об обстоятельствах дела в ведомстве.

Обвинение установило, что россиянин сделал это с целью одобрения преступлений Гитлера, которые установлены Международным военным трибуналом в Нюрнберге.

Сумма назначенного штрафа на называется, но санкция по данной статье предусматривает наказание до 3 млн рублей.

Как сообщал «Новый День», модераторы общественного движения «Бессмертный полк России» отклонили несколько тысяч заявок. Пользователи пытались загрузить на сайт акции фото нацистских преступников и персонажей мультфильмов.

Воронеж, Наталья Рязанова

Воронеж. Другие новости 27.05.21

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