В «Бессмертный полк» пытались включить тысячи фото нацистов

Модераторы общественного движения «Бессмертный полк России» помешали загрузить на сайт акции несколько тысяч фото нацистских преступников и персонажей мультфильмов. Специалисты также отразили несколько хакерских атак на сайт онлайн-шествия, сообщили в организации.

«Модераторы пресекли ряд провокационных попыток размещения в строю Бессмертного полка онлайн портретов нацистских преступников. Данные их ip-адресов будут переданы в Следственный комитет РФ», – говорится на сайте проекта.

Специалисты технологического партнера акции отразили 3 DDoS-атаки и 6 веб-атак. Они же подключили нейросеть для предварительной проверки заявок.

«Мы заблокировали несколько тысяч заявок. Среди заблокированных были нацистские преступники – Геббельс, Гитлер и другие. Также были фотографии хулиганского плана, были герои различных мультиков», – добавила председатель Центрального штаба общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова (цитата по РИА «Новости»).

По ее мнению, нужно очень активно вести историческое просвещение среди молодежи, в том числе, с использованием современных форматов.

Напомним, желающих участвовать в онлайн-шествии было так много, что прием заявок продлевали до полудня 9 мая. К 9 мая 2020 года было подано 2,5 млн заявок, а к 7 мая 2021 года – уже на 1,5 млн заявок больше.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 19.05.21

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