Алтайский СКР привлечет чиновников за халатность из-за упавшего батута

Следователи возбудили уголовное дело против чиновников контролирующих органов в Алтайском крае. Их подозревают в халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью двум детям, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами. Данное преступление стало результатом ненадлежащей работы со стороны ответственных лиц контролирующих органов Алтайского края», – говорится в сообщении.

Обе пострадавшие девочки находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Одну подключили в аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщал «Новый День», днем 30 мая батут около торгового центра «Район» в Барнауле лопнул и опрокинулся. На нем были две девочки 2017 года рождения, которых отбросило на трамвайные рельсы. Следователи уже проводят расследование по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 31.05.21

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