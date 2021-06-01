В Крыму глава признанного экстремистским Меджлиса получил срок заочно

Верховный суд Крыма вынес обвинительный приговор главе экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в РФ) Рефату Чубарову. За организацию массовых беспорядков ему назначили 6 лет колонии и штраф.

«По ч. 1 ст. 212 УК РФ к 6 годам исправительной колонии общего режима, по ч. 2 ст. 280.1 к штрафу в размере 200 тыс. рублей», – цитирует приговор судьи РИА «Новости».

Рефат Чубаров объявлен в международный розыск, и дело рассматривали без него. Прения состоялись 24 мая: обвинение просило 9 лет колонии, а защитник подсудимого настаивал на полном оправдании.

Напомним, в конце февраля у здания Госсовета Крыма в Симферополе случились массовые беспорядки, в которых погибли два человека, а не менее 80 получили различные травмы. Следствие доказало, что агрессивные действия в толпе начались по поручению Чубарова. В марте он уехал из Крыма, и осенью 2015 года суд арестовал его заочно.

Симферополь, Наталья Рязанова

Симферополь. Другие новости 01.06.21

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