В воздухе Уфы превышены нормы нескольких вредных веществ

Специалисты обнаружили превышение сразу по нескольким вредным веществам, в частности сероводороду, в воздухе Уфы. Роспотребнадзор поставил ситуацию на контроль, сообщили в ведомстве.

С 27 мая горожане в разных районах жалуются на сильный химический запах. Специалисты взяли несколько проб воздуха и выяснили, что загрязнение превышает норму по нескольким показателям.

«С помощью передвижной лаборатории провели обследования с отбором проб атмосферного воздуха. Имеются превышения максимально разовой концентрации по некоторым веществам», – сообщили в министерстве природопользования и экологии Башкирии.

Так, в районе парка «Нефтехимик» была превышена допустимая концентрация сероводорода. Остальные показатели не уточняются.

В Роспотребнадзоре подтвердили, что качество воздуха в городе не отвечает нормам. Специалисты постоянно ведут мониторинг качества воздуха.

«Выявлено несоответствие гигиеническим нормативам содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Ситуация остается на контроле», – пояснили в ведомстве.

В региональном Минприроды признались, что виной тому несколько факторов. «На качество воздуха в Уфе накладываются 3 фактора: тление на полигоне, выбросы загрязняющих веществ от промышленных предприятий и автотранспорта, и неблагоприятные метеорологические и погодные условия», – говорится в сообщении.

Городские службы отправили на мусорный полигон 6 поливомоечных машин, 5 самосвалов по отсыпке грунтом, 4 пожарных расчета муниципальной пожарной части и 30 человек рабочих. Все они борются с тлением мусора, дым от которого ветром относит в город.

Напомним, 21 мая управление МЧС по Башкортостану выявило выброс изопропилбензола в Уфе, который в 4 раза превысил норму. Причиной стал сбой подачи топлива на ТЭЦ.

Уфа, Наталья Рязанова

Уфа. Другие новости 01.06.21

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