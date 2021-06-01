В Омске блогершу задержали за танец в полицейской форме

В Омске задержали 24-летнюю блогершу, которая танцевала в форме полицейского и опубликовала видео в соцсети TikTok. Об этом сообщает местное издание Om1.ru.

В публикации девушка сообщила, что форму ей подарил заместитель начальника отдела полиции. Также она заявляла, что форма принадлежит ее молодому человеку, а он якобы является сотрудником МВД.

В результате к девушке пришли полицейские и составили административный протокол по ч. 1 ст. 17.12 КоАП «Незаконное ношение форменной одежды правоохранительных или контролирующих органов».

Блогерша пояснила, что на самом деле форма была куплена в специализированном магазине. «Это юмористический формат. Я не хотела задеть чувства сотрудников полиции», – отметила девушка.

Омск, Зоя Осколкова

Омск. Другие новости 01.06.21

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