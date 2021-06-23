В Петербурге задержали тиктокера в полицейской форме

В Санкт-Петербурге задержали блогера, который незаконно надел форму полицейского. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

На мужчину в форме майора полиции в центре города обратили внимание правоохранители, которым показалось, что их коллега ведет себя подозрительно. «В ходе проверки было установлено, что отношения к органам внутренних дел гражданин не имеет», – говорится в сообщении.

Мужчину доставили в отдел и составили в отношении него протокол по ст. 17.12 КоАП РФ (незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов). Наказанием за подобное нарушение будет штраф и конфискация формы.

В полиции задержанный пояснил, что является блогером, а форму надел, чтобы «поднять рейтинги». Тиктокер понял, что совершил ошибку и раскаялся.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 23.06.21

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