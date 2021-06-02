В Симферополе эвакуировали «заминированную» детскую больницу

Полиция проверяет здание Республиканской детской больницы в Симферополе после сообщения о минировании. Всех медиков и пациентов эвакуировали, пишет «Крыминформ» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Неизвестный по телефону предупредил о взрывном устройстве, и полиция выехала на место. По словам очевидцев, здание проверяют кинологи с собаками и сотрудники Росгвардии. Пока взрывчатку не нашли.

Напомним, 31 мая в Керчи эвакуировали мэрию после сигнала о взрывном устройстве в здании. Сообщение пришло на электронную почту, но не подтвердилось. Ранее полиция выезжала на подобные сигналы к зданиям Таврического колледжа, Таврической академии Крымского федерального университета, офиса отделения одной из политических партий.

Симферополь, Наталья Рязанова

Симферополь. Другие новости 02.06.21

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