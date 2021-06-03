Одна россиянка погибла в ДТП в Египте, еще семеро пострадали

Российская туристка погибла в ДТП под Каиром, еще семеро россиян получили различные травмы. Всего в инциденте пострадали 11 человек, пишет Akhbar el-Youm.

Легковой автомобиль врезался в туристический автобус с группой россиян на трассе Каттамия – Айн-ас-Сохна, на пути из Каира в Хургаду. По данным местной полиции, виноват водитель легковушки, превысивший скорость. На место аварии выслали 12 машин скорой помощи.

В российском посольстве в Египте подтвердили гибель гражданки Кузнецовой 1987 года рождения. Она была в Египте с мужем и сыном, оба не получили серьезных травм. Туристическая группа возвращалась с экскурсии, когда произошло ДТП. В автобусе находились 10 россиян.

«В результате аварии погибла россиянка и несколько наших соотечественников получили синяки и ссадины. В настоящее время им оказывается медицинская помощь в медучреждениях г. Суэц», – говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

Каир, Наталья Рязанова

Каир. Другие новости 03.06.21

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