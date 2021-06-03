Случайный миллионер из Тулы подпал под уголовку за 95 млн рублей

Следователи передали в суд Тулы уголовное дело о краже 95 млн рублей и отмывании денег. Фигурантом стал местный житель, который целые сутки пользовался сбоем в мобильном приложении банка.

Житель Тулы с 31 мая по 1 июня 2020 года сделал 220 переводов на свою карту через мобильное приложение ВТБ.

«В результате проведенных подсудимым операций им было совершено хищение денежных средств банка на общую сумму 95 244 570 рублей, которые он обратил в свою пользу», – цитирует РИА «Новости» сообщение судебного департамента Тульской области.

Он успел воспользоваться деньгами, оформив недвижимость на третьих лиц и сделав крупные переводы. Но о хищении узнали, и туляк оказался фигурантом уголовного дела. Он уже вернул банку 40 млн рублей, решение по остальной сумме 3 июля пример суд.

Тула, Наталья Рязанова

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