В США двое детей с автоматами отстреливались от полиции

Двое детей сбежали из детского дома во Флориде и решили спрятаться в частном доме. Там они нашли оружие и открыли огонь по прибывшим полицейским, сообщает Reuters.
Жители города Энтерпрайз в штате Флорида сообщили в полицию, что в соседний дом кто-то забрался. Прибывшие на место полицейские узнали, что нарушители – 12-летний мальчик и 14-летняя девочка. Дети закрылись в доме и начали отстреливаться из автоматов, которые нашли в доме.
Во время перестрелки девочка была ранена. Ее быстро доставили в больницу и прооперировали. Мальчик сам положил оружие и сдался. Никто из полицейских не пострадал.
Власти решают, какие обвинения выдвигать против детей. По данным издания, девочка несколько раз попадалась на умышленных поджогах.
Напомним, 11 мая в Казани бывший ученик напал с оружием на гимназию. В результате девять человек погибли, 24 пострадали.
Энтерпрайз, Наталья Рязанова
Энтерпрайз. Другие новости 03.06.21
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