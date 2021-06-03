Моргенштерн получил штраф в 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в треках

Суд Москвы оштрафовал рэпера Алишера Валеева, известного под псевдонимом Моргенштерн, на 100 тыс. рублей. Музыканта признали виновным в пропаганде наркотиков в треках и клипах.

Дело рассматривал Зюзинский суд Москвы, куда рэпер явился лично. Он не признал вину.

«Я абсолютно невиновен, и мы сегодня это докажем, если суд будет честным и справедливым», – сказал Моргенштерн перед началом судебного заседания. Видео своего прибытия в суд артист опубликовал в соцсети.

Адвокат рэпера Сергей Жорин намерен обжаловать решение суда и заявил, что суд отказался выслушивать свидетелей, назначать экспертизу и приобщать документы в доказательство невиновности артиста.

«Сегодня нам отказали во всех ходатайствах, а их было около 15. Фактически нам не дали никакой возможности доказать невиновность Алишера. Будем обжаловать», – цитирует юриста ТАСС.

Административное дело в отношении Моргенштерна поступило в суд 21 мая. Материал составлен в московском главке полиции по контролю за оборотом наркотиков в отношении песен «Розовое вино 2» и Family.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 03.06.21

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