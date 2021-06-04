Артист Большого театра оформил два кредита и отдал деньги мошенникам

В Москве артист Большого театра стал жертвой телефонных мошенников. Мужчина отдал аферистам около 5 млн рублей.

Артисту позвонил неизвестный, который представился сотрудником организации, занимающейся проверкой банков на факты мошенничества. Он заявил, что по счету артиста проходят подозрительные операции, пишет РЕН ТВ.

Сразу после этого позвонил другой мужчина, который представился сотрудников правоохранительных органов. Лжеполицейский сообщил такую же информацию и заявил, что его вопросом уже занялись.

Затем с артистом связался первый человек и предложил обезопасить его деньги путем перевода на другой счет. Более того, доверчивый мужчина оформил кредит в двух банках на шесть млн рублей и отправил мошенникам.

Только после этого он понял, что стал жертвой преступников, и обратился в полицию. В общей сложности у мужчины украли 4 млн 770 тысяч рублей.

Москва, Зоя Осколкова

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