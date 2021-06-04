Сбивший девочку петербуржец на самокате был в федеральном розыске за наркотики

Следователи задержали фигуранта дела о сбитой самокатом пятилетней девочке. Им оказался житель Петербурга, который почти год был в розыске по делу о наркотиках.

«4 июня задержан скрывавшийся подозреваемый. Им оказался 36-летний Вадим Бушуев, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, в отношении которого в августе 2020 года судом мера пресечения в виде подписки о невыезде изменена на заключение под стражу», – рассказали в Следственном комитете.

Теперь Бушуева подозревают и в наезде на девочку в Невском районе Петербурга, которой был причинен тяжкий вред здоровью (ч.1 ст.118 УК РФ). Ребенок был доставлен в больницу в тяжелом состоянии и остается под наблюдением врачей.

Бушуев долго не открывал дверь сотрудникам СКР. При обыске у него изъяты улики незаконного оборота наркотиков и доказательства по новому делу.

«В арендуемой им квартире изъята рубашка, в которой он был в момент наезда на девочку. Бушуев признался в совершенном преступлении в отношении девочки и показал, что утопил самокат в реке Нева и с целью маскировки изменил цвет волос», – сообщается на сайте ведомства.

Как сообщал «Новый День», с начала недели в Петербурге возбудили два уголовных дела в связи с наездами граждан на самокатах на маленьких детей. Еще по одному факту проводится проверка. В петербургских офисах компаний по аренде электросамокатов прошли обыски.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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