Власти Абхазии назвали имя унесенной течением россиянки

Спасатели установили личность россиянки, упавшей с моста в абхазскую реку Гега. Спасатели проверили русла реки и притоков, но туристку пока не нашли, сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии.

Спасатели ищут россиянку с вечера 6 июня, когда стало известно, что она упала с моста. Пострадавшей оказалась жительница Татарстана Дарья Манасова, 1997 года рождения. Она не удержалась на мосту над рекой Гега в Бзыбском ущелье. Отмечается, что у моста нет ограждений.

«В течение светового дня спасатели тщательно обследовали русла рек Гега и Бзыбь, а также их притоков. Однако безрезультатно. Из-за сильных дождей в высокогорье уровень рек в Бзыбском ущелье довольно высокий, течение бурное», – пояснили спасатели.

В поисках задействовали 30 сотрудников республиканского МЧС и работников Рицинского национального реликтового парка.

Сухум, Наталья Рязанова

Сухум. Другие новости 07.06.21

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