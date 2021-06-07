В Башкирии массово погибли пчелы после обработки лесов

В Башкирии пчеловоды пожаловались на массовую гибель пчел. Пасечники уверены, что виновата неправильная химобработка лесов.

В Кугарчинском и Зианчуринском районах республики уничтожены около 6000 пчелосемей, подсчитали в организации «Пчеловоды Башкирии». Гибель пчел совпала с обработкой лесных массивов от непарного шелкопряда. Пасечники подозревают, что во время распыления химикатов были нарушены правила обработки.

«Обработка проводится с воздуха в основном. Не соблюдаются технические регламенты, что приводит к массовой гибели пчел. В первую очередь, на это думаем», – заявил глава «Пчеловодов Башкирии» Иван Вавилов (цитата по «Интерфаксу»).

Власти ввели в Зилаирском, Кугарчинском, Зианчуринском, Баймакском и Хайбуллинском районах Башкирии режим ЧС из-за нашествия гусениц непарного шелкопряда. Поэтому леса обрабатывают химикатами. В региональном Минсельхозе заявили, что обработка с воздуха идет только над массивами деревьев.

Пчеловоды попросили ведомство не распылять химикаты ближе 5 км от поселений, когда обработка идет с земли, и ближе 8 км – с воздуха. Специалисты Минсельхоза собирают образцы на пострадавших пасеках, чтобы установить причину гибели плеч.

Как сообщал «Новый День», свердловский пасечник отсудил у местного сельхозпредприятия более 100 тыс. рублей за гибель пчел из-за распыления пестицидов. Массовая гибель пчел случилась летом 2019 года в Тугулымском, Ирбитском и Сухоложском районах Свердловской области после обработки полей.

Уфа, Наталья Рязанова

Уфа. Другие новости 07.06.21

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