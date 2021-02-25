Пасечник отсудил более 100 тысяч рублей за пчел, погибших от распыления пестицидов

Свердловский пасечник отсудил у местного сельхозпредприятия более 100 тысяч рублей за гибель своих пчел. Массовая гибель насекомых произошла из-за распыления пестицидов над соседними полями.

Массовая гибель пчел произошла в Тугулымском, Ирбитском и Сухоложском районах летом 2019 года. Об одном из случаев писал «Новый День». Местные пасечники рассказывали тогда, что пчелы погибли после того, как на соседних полях распылили удобрения с содержанием вредных веществ.

Одному из пасечников – жителю села Новопышминское – удалось отсудить деньги за погибших насекомых. Мужчина разводит пчел с 2010 года, но в конце июня 2019 года пчелы погибли. Пасека находилась на землях рядом с полями, принадлежавшими ООО «Новопышминское». После массовой гибели насекомых Александр обратился в ГБУ СО «Сухоложская ветстанция». Сотрудники взяли пробы и установили, что поля рапса были обработаны пестицидами с нарушениями: не была соблюдена санитарно-защитная зона, население близлежащих поселков не было информировано через СМИ о запланированных работах, поля были обработаны в дневное время, а не в поздние часы, как того требует СанПиН. Также вопреки требованиям СанПиН не соблюдались рекомендации по применению пестицидов. Поле было обработано препаратом «Ария», содержащим пестицид фипронил, что вызвало массовую гибель пчел.

«Постановлением Роспотребнадзора ООО «Новопышминское» привлечено к административной ответственности, предусмотренной ст. 6.3 КоАП РФ за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Александр С. подал иск в Сухоложский городской суд, в котором просил взыскать с ответчика ООО «Новопышминское» ущерб, затраты на получение доказательств по делу, компенсацию морального вреда и прочие расходы. Исковые требования истца были удовлетворены частично. С ООО «Новопышминское» было взыскано более 100 тысяч рублей. Ответчик обжаловал решение в Свердловском областном суде, но суд оставил решение без изменений», – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Как писал ранее «Новый День», в России появилось первое уголовное дело по факту массовой гибели пчел по статье «Нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений» (ч.2 ст.249 УК РФ). Фигурант – компания, которая, вероятно, нарушила правила по борьбе болезнями и вредителями растений. По данным следствия, массовая гибель пчел была зафиксирована 14 июня 2019 года в Корсаковском районе Орловской области. Тогда погибли более 300 пчелиных семей, сообщает областное управление СКР.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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