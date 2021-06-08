Мужчина открыл стрельбу по подросткам возле школы в Волгоградской области

Сотрудники полиции разыскивают мужчину, открывшего стрельбу по двум подросткам возле школы в городе Волжский Волгоградской области. Об этом говорится в сообщении регионального полицейского главка.

По данным ведомства, инцидент произошел сегодня около 10:45 на пересечении улиц Энтузиастов и Калинина поселке Краснооктябрьский города Волжский. Неизвестный мужчина несколько раз выстрелил, предположительно, из пневматического оружия по двум подросткам и сразу же скрылся.

Один из школьников был ранен в голень, второй – в плечо. В полиции отметили, что полученные ранения не представляют угрозу для их жизни. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, стрелка ищут.

Волгоград, Наталья Петрова

Волгоград. Другие новости 08.06.21

Под Петербургом ввели режим повышенной готовности из-за риска радиационного загрязнения. / США одёрнули Зеленского за искажение слов Байдена об Украине и НАТО. / В пирсинг-салоне в Петербурге нашли мертвых девушек. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»