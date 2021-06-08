Полиция: подростки в Волжском сами обстреляли друг друга

Не подтвердилась информация о нападении неизвестного мужчины на двух подростков около школы в городе Волжский Волгоградской области. Об этом сообщает региональный полицейский главк.

Как выяснили правоохранители, школьники сами обстреляли друг друга из пневматики и сняли происходящее на мобильный телефон. «Травмы получены подростками в результате намеренных выстрелов, произведенных ими самостоятельно друг в друга из пневматической винтовки. Свои действия они снимали на камеру телефона», – говорится в сообщении.

Сейчас с несовершеннолетними работают полицейские, мотивы их поступка устанавливаются.

Также проводится проверка по факту заведомо ложного вызова спецслужб (ст. 19.3 КоАП РФ).

Ранее школьники в поле зрения полиции не попадали, на специализированных учетах не состояли, указали в ГУ МВД по области.

Добавим, что проверку по факту причинения телесных повреждений двум подросткам проводит региональное управление Следственного комитета.

«Несовершеннолетние признались, что дома играли с пневматическим оружием, стреляя друг в друга резиновыми шариками, в подтверждение продемонстрировав видеозапись в мобильном устройстве, на которой запечатлен момент причинения телесных повреждений. Причины и мотивы, по которым они обратились в школу и сообщили о нападении, подростки пояснить затруднились», – говорится в сообщении СУ СК РФ по региону.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина утром 8 июня несколько раз выстрелил, предположительно, из пневматического оружия в двух подростков около школы №15 в Волжском, после чего скрылся. Отмечалось, что один из тинейджеров ранен в голень, второй – в плечо. Пострадавших доставили в больницу. Полиция объявила стрелка в розыск.

Волгоград, Наталья Петрова

Волгоград. Другие новости 08.06.21

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