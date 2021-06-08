В Крыму СКР передал в суд дело о выделении сироте непригодного жилья

Следственный комитет завершил расследование в отношении начальника отдела МКУ «УКС администрации города Евпатории». Следователи собрали доказательства халатности при выделении сироте жилья, оказавшегося непригодным для проживания.

По версии следствия, в ноябре 2019 года администрация Евпатории купила квартиру в поселке Заозерное за 2,2 млн рублей. Начальник отдела МКУ «УКС администрации города Евпатории» подписал документы, не осмотрев жилье, и передал его сироте.

«Как установило следствие, а в дальнейшем подтверждено экспертизой, предоставленное сироте помещение не соответствовало санитарным и иным нормам. Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру для подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд», – говорится на сайте ведомства.

По итогам проверки в рамках расследования следователи возбудили еще несколько уголовных дел. Ведутся расследования в отношении чиновников, которые также подписали заключения о соответствии переданной сироте квартиры всем нормам и требованиям (ч.1 ст. 286, ч.1 ст. 293 УК РФ).

Как сообщал «Новый День», первый замглавы администрации Советского района Крыма Валентина Орехова стала фигурантом дела о превышении должностных полномочий. Ее подозревают в покупки частного дома за 1,2 млн рублей в селе Краснофлотское, которое передали сироте. Специалисты установили, что оконные рамы в доме прогнили, со стен осыпается штукатурка, а полы деформированы.

Евпатория, Наталья Рязанова

Евпатория. Другие новости 08.06.21

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