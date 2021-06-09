Жертвами пожара в ковидной реанимации больницы в Рязани стали три человека

При пожаре в реанимационном отделении Областной клинической больницы им. Семашко в Рязани погибли три человека, еще 8 пострадали. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ. Два человека погибли во время возгорания, еще один пострадавший позже скончался в «скорой помощи». Жертвами пожара стали пациенты 68 лет, 63 лет и 72 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный оперативный штаб. Причиной их гибели стало отравление угарным газом.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 03:36 мск. Огонь вспыхнул в реанимационном отделении больницы, где проходят лечение больные коронавирусом. Площадь пожара составила 15 кв. метров. Возгорание ликвидировано в 4:19. Из здания были эвакуированы 35 человек.

Среди пострадавших – две медсестры. Одна из них получила ожоги 75% поверхности тела, сообщил источник ТАСС в медицинских кругах. Все пострадавшие доставлены в региональный центр медицины катастроф в ОКБ.

Причиной пожара стало воспламенение электропроводки, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя администрации больницы. По его словам, проводка не выдержала большой нагрузки аппаратов ИВЛ и загорелась. Ранее сообщалось, что в числе версий пожара рассматриваются неисправность проводки и замыкание оборудования.

По последним данным, все отделения областной больницы, кроме реанимационного, где произошел пожар, работают в штатном режиме.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил проверить работу всех больниц после пожара в ОКБ им. Семашко. «Нужно незамедлительно провести внеплановые проверки всех учреждений здравоохранения на предмет противопожарной безопасности», – сказал глава региона, чьи слова приводит пресс-служба областной администрации. Также он поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим.

Рязань, Наталья Петрова

Рязань. Другие новости 09.06.21

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