«Поставить на место»: красноярский стрелок по велосипедистам объяснил свой поступок

Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело о хулиганстве против местного жителя, который стрелял в велосипедистов. Свой поступок подозреваемый объяснил наглым поведением людей на велосипедах.

24-летний пассажир такси сам сдался полиции, когда видеозапись его поступка разошлась по соцсетям. По его словам, велосипедисты заезжали на проезжую часть и мешали транспорту, а на сигналы съехать с дороги была «буйная реакция».

«Провокация с их стороны. Я произвел один выстрел в сторону асфальта, чтобы вразумить его, поставить на место. Вспылил, считаю себя неправым в данной ситуации», – объяснил подозреваемый. Видео с его заявлением опубликовано на сайте красноярского главка МВД.

В полиции подтвердили, что мужчина использовал охолощенный пистолет. Подозреваемого временно задержали. Теперь ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Напомним, инцидент случился вечером 8 июня на улице Дубровинского в Красноярске. Проезжая мимо группы велосипедистов, машина такси снизила скорость, а пассажир выстрелил в сторону людей на велосипедах.

Красноярск, Наталья Рязанова

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