В Тамбове автобус врезался в восемь припаркованных автомобилей

В Тамбове пассажирский автобус протаранил сразу восемь легковых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

ДТП произошло на улице Гастелло. Маршрутный автобус №52 задел по касательной восемь автомобилей, которые были припаркованы.

Предварительно, причиной аварии стало ухудшения состояния здоровья водителя. В результате ДТП пострадал один человек.

В настоящее время на месте работает оперативная группа спасателей. К ликвидации последствий аварии привлечено 19 человек и семь единиц техники.

Тамбов, Зоя Осколкова

Тамбов. Другие новости 10.06.21

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