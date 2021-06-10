В Тамбове автобус врезался в восемь припаркованных автомобилей

В Тамбове пассажирский автобус протаранил сразу восемь легковых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.
ДТП произошло на улице Гастелло. Маршрутный автобус №52 задел по касательной восемь автомобилей, которые были припаркованы.
Предварительно, причиной аварии стало ухудшения состояния здоровья водителя. В результате ДТП пострадал один человек.
В настоящее время на месте работает оперативная группа спасателей. К ликвидации последствий аварии привлечено 19 человек и семь единиц техники.
Тамбов, Зоя Осколкова
Тамбов. Другие новости 10.06.21
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