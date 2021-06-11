Полиция эвакуирует «заминированные» школы и детсады в Новосибирске

Полиция Новосибирска проверяет школы и детские сады, которым пришел сигнал о минировании. Эвакуировать пришлось не только воспитанников и персонал одно из детских учреждений, но 26-этажный дом.
«Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. Правоохранительными органами проводятся мероприятия по установлению отправителей сообщений», – рассказали в антитеррористической комиссии Новосибирской области.
Сообщение с требованием выкупа и угрозой взрыва пришло и в адрес частного детского сада «В гостях у Солнышка» в Ленинском районе Новосибирска. Учреждение находилось на первом этаже многоквартирного дома, и полиция уведомила жильцов об угрозе, передает «Сиб.фм».
По словам сотрудницы детского сада, угроза была в электронном письме. Послание было шаблонным и в адресной строке числились около 50 учреждений города, включая другие школы и другие детсады.
Накануне в Челябинске эвакуировали сотрудников нескольких ведомств, которые располагались в одном здании. Полиция получила сигнал о взрывном устройстве, который после проверки не подтвердился.
Новосибирск, Наталья Рязанова
Новосибирск. Другие новости 11.06.21
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