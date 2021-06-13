Ребенок погиб под винтами катера на Москве-реке

Шестилетний мальчик погиб, попав под винты катера на Москве-реке. Трагедия произошла сегодня днем в столичном районе Строгино.

По данным телеграм-канала Mash, семья ребенка каталась на водных лыжах. Мальчик находился на борту катера, но в какой-то момент перевалился за ограждение, упал в воду и попал под винты. Ребенка достал из воды отец.

Медики скорой помощь пытались спасти мальчика, но он скончался от тяжелых травм, не приходя в сознание, сообщает телеграм-канал «112». Сейчас на месте работают следователи. Акватория рядом с местом инцидента временно закрыта.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 13.06.21

В центре Екатеринбурга пьяный водитель сбил двух пешеходов (ФОТО). / В Китае 11 человек погибли, десятки тяжело ранены из-за взрыва газа (ФОТО). / На Урале возбуждено уголовное дело по факту ДТП на границе с ХМАО. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»