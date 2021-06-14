До 30 человек увеличилось число пострадавших при пожаре на автозаправке в Новосибирске

Раненые продолжают обращаться к медикам. Число пострадавших достигло уже 30 человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось о 25 пострадавших, из которых шестеро оказались в реанимации, а четверо отказались от госпитализации. Теперь пострадавших в тяжелом состоянии стало семеро. Раненых с ожогами разной степени тяжести доставили в ожоговый центр.

Пожарные ликвидировали открытое горение на газовой автозаправке, сообщили в МЧС. Угрозы ближайшим жилым домам и соседней автозаправке нет. Огонь распространился на 1,5 тыс. кв. м.

«Для ликвидации пожара на дальнем расстоянии был задействован пожарный бронещит с лафетным стволом. Происходит проливка и разбор конструкций. Всего привлекались 111 человек и 34 единиц техники, из них от МЧС России 77 человек и 21 единица техники», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Начальник главка заявил, что взрыв произошел, потому что рабочие не заземлили газовоз при сливе топлива в стационарную емкость. Последующий пожар привел к еще одному хлопку газовоздушной смеси.

Региональная прокуратура организовала проверку всех газовых автозаправочных станций в области. К проверке привлекут специалистов Ростехнадзора, которые установят, как исполняется законодательство о противопожарной безопасности.

Новосибирск, Наталья Рязанова

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