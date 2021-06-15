Семь человек остаются в реанимации после пожара в Новосибирске

В Новосибирске 33 человека пострадали при пожаре на автозаправке, семеро находятся в реанимации. В больнице остались 17 человек с ожогами, остальные отказались от госпитализации, сообщили в региональном Минздраве.

«Дети в возрасте 9 и 12 лет госпитализированы в ожоговое отделение. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Двое пострадавших пожарных также находятся в ожоговом отделении», – рассказал представитель ведомства.

По данным ТАСС, у самого тяжелого пациента обожжено около 40% кожи. Дети и еще восемь человек получили ожоги не более 5% тела.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил проверить все автозаправки в областном центре, сообщила его пресс-служба. По его мнению, многие предприниматели злоупотребили надзорными каникулами во время пандемии и стали хуже относиться к соблюдению мер безопасности.

Мэрии Новосибирска поручено проверить документы на аренду и другие документы, по которым АЗС устроены вблизи, а то и внутри жилых кварталов.

«Накануне и жителям этого района, и всем нам просто повезло, что и ветер дул в нужную сторону, и взорвавшиеся цистерны летели не в сторону близлежащих многоквартирных домов – иначе пришлось бы еще тушить пожары в домах», – отметил Травников.

Как сообщал «Новый День», первый взрыв на газовой автозаправке случился около 18 часов по местному времени. Вспыхнувший пожар привел к серии хлопков газовых баллонов на заправке и в соседних гаражах. Полностью потушить огонь получилось только к 21 часу. В результате пожара пострадали 33 человека, в их числе двое детей и двое пожарных.

Новосибирск, Наталья Рязанова

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