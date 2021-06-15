СКР задержал директора сгоревшей газовой АЗС в Новосибирске

Следователи задержали директора газовой автозаправки в Новосибирске, на которой накануне случился пожар. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

«Задержан 57-летний директор газовой АЗС, не принявший должных мер к обеспечению правил безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа. Следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – рассказали в областном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, в 17 часов 14 июня на АЗС прибыл газовоз, и водитель с заправщиком начали сливать сжиженный газ в стационарную емкость. Газовоз не был заземлен, и газовая смесь загорелась, а потом огонь перекинулся на газ в стационарном резервуаре.

В результате ожоги получили сотрудники АЗС и соседних организаций, а также зрители из числа прохожих, который стояли слишком близко.

Теперь следователи проверяют документацию на предмет соблюдения требований охраны труда и техники безопасности. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы.

Напомним, в результате пожара пострадали 33 человека, 17 остаются в больнице. Семеро находятся в реанимации из-за обширных ожогов. Среди раненых двое детей и двое пожарных, которые боролись с огнем.

Новосибирск, Наталья Рязанова

Новосибирск. Другие новости 15.06.21

В МЧС заявили о беспрецедентном числе пожаров из-за поджигателей пуха. / В Кирове десятилетняя девочка упала в яму с кипятком. / Водитель, 60 раз оштрафованный за нарушение ПДД, врезался в столб и погиб (ФОТО). Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»