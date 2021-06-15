Власти эвакуировали жителей из-за пожара на химзаводе под Чикаго

В городе Роктон американского штата Иллинойс вспыхнул пожар на химическом заводе Chemtool. Пожар такой силы, что городские власти эвакуировали не менее тысячи жителей в радиусе 1,6 км, пишет Chicago Tribune.

Причины пожара пока неизвестны, возгорание случилось внезапно, около 7 утра по местному времени накануне (15:00 мск). Столбы густого черного дыма видны со всей округи, но пожарные только локализовали огонь. Они отказались тушить пламя водой из-за угрозы стекания химикатов в приток Миссисипи, местную реку Рок-Ривер. Специалисты предупредили, что завод может гореть несколько дней.

На предприятии изготавливали смазочные материалы, чистящие средства и жидкости для обработки металла. Используемые химикаты являются сильно действующими и их запрещено утилизировать с бытовыми отходами.

Власти волнуются о возможных выбросах серной кислоты, азота и свинца, регулярно берут пробы воздуха. Жителям рекомендовали носить маски.

Роктон, Наталья Рязанова

Роктон. Другие новости 15.06.21

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